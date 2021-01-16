Резидентов ПВТ обязали установить государственный флаг на крышах своих зданий

Резидентов Парка высоких технологий Первомайского района Минска обязали установить государственный флаг на крышах своих зданий. Соответствующий документ, который резидентам отправила администрация района, есть в распоряжении TUT.by и dev.by, его подлинность подтвердили в ПВТ.

В письме есть ссылка на решение Мингорисполкома, где в том числе упоминается «план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и безопасности, дисциплины, наведению порядка на территории Минска». В плане, среди прочих задач, Мингорисполком и администрации районов должны организовать «работы по популяризации и размещению государственной символики».