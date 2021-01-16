По новому КоАП водителей будут штрафовать за гудки в поддержку протестующих

В новом кодексе об административных правонарушениях для водителей вводится ответственность за подачу сигнала в месте проведения массовых мероприятий, пишет Onliner.



По информации издания, это будет пункт 4 статьи 18.13 КоАП — нарушение лицом, управляющим ТС, правил пользования звуковыми сигналами в месте проведения массового мероприятия. За нарушение предусмотрен штраф до 10 базовых величин с лишением прав до 1 года или без лишения.

Новый кодекс еще не опубликован официально. Он вступит в силу с 1 марта 2021 года.