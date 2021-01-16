В Новополоцке по делу об оскорблении судьи задержали четверокурсника ПГУ

В Новополоцке по делу об оскорблении судьи задержан студент четвертого курса Полоцкого государственного университета Александр Лонь, сообщил в телеграме канал «Студенческая инициативная группа».

Перед задержанием силовики провели обыск в квартире студента, изъяли телефон и системный блок, а самого Лоня задержали на трое суток, рассказали «Медиазоне» друзья задержанного.

По их словам, Александр Лонь направлялся в университет на беседу с деканом, когда у дверей его встретили милиционеры с постановлением на обыск.

По информации приятелей задержанного студента, в документе было указано, что 8 ноября 2020 года «неустановленное лицо умышленно разместило комментарий в публичной группе "Новополоцк и Полоцк 97%"» с оскорблением в адрес судьи суда Полоцкого района и города Раисы Штуро. Вероятно, речь идет о статье 391 УК — оскорбление судьи или народного заседателя. Какой статус по делу у студента, неизвестно.

«Беда в том, что Саша не является участником этой группы и сегодня впервые услышал фамилию этой судьи. Думаем, это задержание связано с гражданской позицией Саши, его несколько раз обвиняли по [статье] 23.34. В последний раз отсидел почти трое суток до суда, ему присудили 25 базовых штрафа за акцию в университете», — рассказали «Медиазоне» друзья Лоня.