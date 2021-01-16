Нашелся подросток, пропавший из больницы после допроса по уголовному делу

Спустя четыре месяца нашелся 17-летний подросток Тимур М., пропавший из больницы в начале сентября. Об этом сообщили в группе беларусов в Чехии.

«Новость, которую ждали многие. Тимур, 17-летний подросток, который пострадал от действий силовиков в Беларуси, живой и в безопасности», — написано в сообщении.

Руководитель кампании BYSOL Андрей Стрижак написал, что парню «удалось сбежать из больницы и залечь на дно». По словам Стрижака, потом была «большая детективная операция», в которой участвовал в том числе он сам.

«За время, пока парень был в бегах, к сожалению, умерла его мать. Для помощи семье было собрано более 9000 евро, которые теперь будут распределены между детьми», — написал Андрей Стрижак.

Избитый подросток, которого СК считает участником массовых беспорядков, пропал из больницы. Что о нем известно

Вечером 12 августа около диспетчерской станции «Запад-3» возле метро «Каменная горка» силовики задержали юношу и доставили его в РУВД Партизанского района. Во время задержания и отделении милиции парня сильно избили; из РУВД он на скорой попал в реанимацию. Среди травм, обнаруженных у подростка, — ЧМТ, сотрясение головного мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса без смещения справа, множественные ушибы мягких тканей и конечностей. Следственный комитет вызывал Тимура на допрос по делу о массовых беспорядках. Оттуда его вновь госпитализировали в больницу. Через несколько дней он ушел оттуда в неизвестном направлении.