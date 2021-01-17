63‑летней жительнице Ткачей предъявили обвинение по делу о перекрытии перекрестка в Бресте 13 сентября

15 января 63-летней жительнице деревни Ткачи Елене Гнаук, которая несколько раз задерживалась в Бресте за участие в акциях протеста и получала за это штрафы и сутки, предъявили обвинение по уголовному делу о перекрытии перекрестка в Бресте 13 сентября (часть первая статьи 342), пишет «Брестская газета».

В тот день во время «Марша героев» протестующие водили хоровод на перекресте бульваров Шевченко, Комсонавтов и проспекта Машерова. Для разгона демонстрантов милиция использовала водомет.

Как сказано в постановлении, пишет издание, Гнаук с иными лицами умышленно нарушали общественный порядок, не повиновались требованиям милиции, нарушили работу транспорта, предприятий и организаций.

Согласно документу, из-за простоя троллейбусному парку был нанесен ущерб 619 рублей 55 копеек, автобусному — 40 рублей 37 копеек.

Гнаук не отрицает, что участвовала в акции протеста, но вину не признает.

«Дорогу я не перекрывала. Вначале мне хотели предъявить организацию данного мероприятия. Изъяли телефон и рыскали по сети, но так ничего не обнаружили, никакой интересной переписки», — говорит она.

Как сообщает «Брестская газета», обвиняемая решила отказаться от адвоката, защищать себя она будет сама.

«По делу собрано 12 томов, а за знакомство с каждым томом адвокату надо заплатить 150 рублей», — рассказывает Елена.

Гнаук продлили подписку о невыезде.