Задержан бизнес‑ангел и IT‑инвестор Валерий Остринский; его будут судить за флаг с «Погоней», который висел на его колодце

16 января задержали беларуского бизнес-ангела и IT-инвестора Валерия Остринского, он находится в Ивьевском РОВД. Об этом сообщила на странице в фейсбуке его супруга Татьяна Баланова.

По ее словам, утром 16 января к ним на хутор приехала милиция из-за жалобы местных жителей на бело-красно-белый флаг, который висел на колодце. Тогда на Остринского составили протокол.

«[Милиционеры сказали, что] если бы просто "Погоня" [была], то ок, но вот бчб фон [на флаге] никак нельзя. Вписали одиночный несанкционированный пикет», — пишет Баланова в фейсбуке.

Вечером, рассказывает Татьяна, милиционеры вернулись, сказали, что им приказали задержать Остринского.

По словам Татьяны, суд над инвестором пройдет 18 января в Ивье.