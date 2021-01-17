Правозащитнице Марфе Рабковой, которая находится под стражей в СИЗО №1, не дошло ни одно поздравительное письмо

Координатору правозащитного центра «Вясна» Марфе Рабковой до сих пор не дошли письма, в которых ее поздравляли с Новым годом, Рождеством и днем рождения, пишет «Вясна» со ссылкой на мужа правозащитницы Вадима Жаромского.

«Хотя я точно знаю, что в Минске было несколько групповых дворовых собраний с подписанием открыток Марфе. Поэтому речь идет минимум о десятках поздравлений с Днем рождения, которые ей не отдали», — говорит Жаромский.

По словам мужа правозащитницы, Рабковой передали только половину его писем, а письма от ее матери, отца и сестры почти не пропускают. Родители и муж также получают их с перебоями.

«Ей не отдали даже письмо о состоянии здоровья отца, которое сейчас лечится от онкологии. Ко мне последнее письмо пришло 22 декабря, хотя я знаю, что с тех пор она написала еще не менее десяти писем мне, которые сейчас неизвестно где», — сказал Жаромский.

Рабкова находится под арестом четвертый месяц. Ей предъявили обвинение по делу о подготовке массовых беспорядков (часть третья статьи 293 УК). 21 сентября 11 беларуских правозащитных организаций признали Рабкову политической заключенной.