Лидского активиста Витольда Ашурка осудили на 5 лет колонии за участие в протестах, пишет «Белсат».

В закрытом суде он был признан виновным по статье 342 (действия, грубо нарушающие общественный порядок) и статье 364 УК (насилие или угроза насилия в отношении сотрудника милиции).

«Поскольку в уголовном деле есть потерпевшие, а значительное количество свидетелей сотрудники милиции, члены участковых избирательных комиссий и других государственных органов, во избежание разглашения их персональных данных было принято решение о проведении закрытого заседания», — пояснил причину закрытого заседания председатель Лидского районного суда Вячеслав Мацук.

Региональный координатор движения «За свободу» Витольд Ашурак, член Сойма партии БНФ, активно участвовал в общественной и политической деятельности в Лиде: протестовал против загрязнения окружающей среды, ставил кресты повстанцам Калиновского, проводил акции против интеграции с Россией.