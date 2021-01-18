Медиаменеджера Андрея Александрова и его девушку признали политзаключенными

Правозащитники признали политзаключенными журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобину, сообщает правозащитный центр «Вясна».

12 января сотрудники МВД задержали Александрова и Злобину как подозреваемых по делу о финансировании протестов из-за рубежа при участии фонда BY_Help по части второй статьи 342 УК. При этом правозащитники обращают внимание, что мера пресечения в виде содержания под стражей не может быть избрана при обвинении только по части второй статьи 342 УК: «У нас есть основания предполагать о подготовке предъявления обвинения по нескольким статьям УК».

Согласно сообщению МВД, Александров с 22 августа по 9 ноября оплатил 250 штрафов. Списки и деньги на оплату штрафов Александрову передавал фонд BY Help.

«Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска — в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее», — говорит замглавы ведомства на видео.

14 января в офисе БелаПАН прошел обыск по делу Александрова — у БелаПАН есть договор о сотрудничестве с ним. Его проводил УБЭП ГУВД Мингорисполкома по поручению УСК по Минску. Во время обыска, по словам директора БелаПАН Дмитрия Новожилова, из офиса изъяли некоторые рукописные записи, документы, около десяти жестких дисков от компьютеров, два жестких диска от локального сервера и два неработающих нетбука.