Дело Виктора Бабарико и топ-менеджеров «Белгазпромбанка» передано в Генпрокуратуру, пишет КГБ.

«Обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела. Ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным уголовным кодексом основаниям, а также о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением Виктора Бабарико, не заявил», — рассказали в ведомстве.

Мера пресечения в отношении обвиняемых оставлена прежней: семь человек, в том числе Бабарико, находятся под стражей, один — под домашним арестом.

Виктора и Эдуарда Бабарико задержали 18 июня. 24 ноября стало известно, что КГБ завершил расследование по делу «Белгазпромбанка». Виктору Бабарико предъявлено обвинение по части 3 статьи 430 (получение взяток организованной группой в особо крупном размере) и части 2 статьи 235 УК (легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем в особо крупном размере ).

Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету предъявлено обвинение по части 3 статьи 430 УК Республики Беларусь.

Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 431 УК (дача взятки в крупном размере).