У Минска забрали право провести чемпионат мира по хоккею

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение о переносе чемпионата мира по хоккею в 2021 году из Минска, сообщается на сайте федерации.

«И хотя Совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признает, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решать, а приоритет отдается безопасности команд, зрителей и официальных лиц», — говорится в заявлении федерации.

Турнир планировалось провести в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. В сентябре Латвия отказалась принимать чемпионат вместе с Беларусью по политическим причинам. Против этого также выступал вице-президент IIHF Калерво Куммола.

11 января президент IIHF Рене Фазель прилетел в Беларусь, где встретился с Александром Лукашенко. После этого состоялась видеоконференция Совета. Позже Фазель заявил, что провести чемпионат в Минске будет очень сложно.

16 января автомобильный производитель Škoda, бренд немецкой косметики NIVEA и немецкая компания Liqui Moly отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею, если его проведут в Беларуси.