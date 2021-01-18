Генпрокуратура направила в Интерпол документы для объявления Павла Латушко в международный розыск

Генпрокуратура направила в Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Беларусь пакет документов, необходимых для объявления Павла Латушко в международный розыск , пишет пресс-служба ведомства.

Латушко инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти), часть 1 статьи 361-1 (Создание экстремистского формирования), часть 3 статьи 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В отношении Латушко в рамках уголовного дела с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Павел Латушко — член Координационного совета. 2 сентября Латушко выехал из Беларуси в сопровождении польского посла. В тот же день Лукашенко, не называя имени, заявил, что экс-министр «перешел красную линию» и ответит по закону.