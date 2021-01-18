На воскресных акциях протеста в Беларуси задержали 18 человек, пишет телеграм-канал «Списки Задержанных».

В Гродно в милицию доставили не менее пяти человек. Среди них генеральный директор польско-белорусского предприятия «Квинфуд» Валерий Загорский, который надел маску с гербом «Погоня», пишет «Радые Свабода».

В Минске задержания произошли у метро «Пушкинская». Телеграм-канал «Белые халаты. News» написал о задержании фельдшера скорой помощи, чемпионки Беларуси по муай-тай Анастасии Калашниковой.