Суд оштрафовал минчанку, которой во время задержания силовик сломал руку

Суд Центрального района Минска признал 59-летнюю Ирину Павлович виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП) и неповиновении требованию милиционера (статья 23.4 КоАП), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Виктория Шабуня оштрафовала Павлович на 50 базовых величин.

Павлович задержали вечером 16 января. Ее сбили с ног, а милиционер прижал женщину ногой к земле. Во время задержания ей сломали руку, что подтверждает медицинская справка, которую приобщили к материалам дела. Позже Павлович оказали медицинскую помощь.

Свидетель Александрович (фамилия изменена) утверждал, что обвиняемая отказалась пройти в служебный автомобиль, сопротивлялась и хваталась за милицейскую форму.

По словам Павлович, она не могла сопротивляться, потому что сразу упала на землю. Она утверждает, что шла в магазин, когда в ее сторону двигалась толпа. В какой-то момент люди побежали, а милиционеры задержали женщину.