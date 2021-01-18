В Гомеле задержали правозащитника Судаленко; он оставил письмо, в котором рассказал, что оплачивал штрафы протестующим

В Гомеле Следственный комитет задержал правозащитника «Вясны» Леонида Судаленко в рамках уголовного дела по организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК), сообщают на сайте организации.

В помещении СК Судаленко стало плохо, ему вызвали скорую. Жена смогла передать ему теплые вещи, предметы гигиены и еду. По какой части статьи 342 проходит правозащитник и его статус неизвестны. 19 января в Следственный комитет вызывают свидетелей по делу.

Леонид Судаленко оставил в редакции «Гомельской Весны» письмо, где описал свое видение ситуации, с пометкой «Опубликовать после ареста». В нем он напоминает, что 5 января в офисе и по его месту жительства прошли обыски, во время которых изъяли технику, банковские карточки и больше 200 кейсов «репрессированных участников мирных акций протестов 2020 года». А 12 числа в Минске «за аналогичную помощь жертвам репрессий» арестовали журналиста Андрея Александрова — его обвиняют в финансировании протестов в виде оплаты штрафов протестующих (часть вторая статьи 342 УК).

Медиаменеджера Андрея Александрова и его девушку признали политзаключенными

«Начиная с августа прошлого года, я также оплачивал штрафы, счета за питание в ИВС и в некоторых случаях госпошлины репрессированным участникам протестных акций. Будучи специалистом в области права, я нисколько не сомневался в правомерности такой помощи тогда и не сомневаюсь сегодня», — написал Судаленко.

Дальше в своем письме он анализирует часть вторую статьи 342 УК и отмечает — он помогал с оплатой штрафов привлеченным к административной ответственности и пребывания в ИВС: «И здесь важная и пожалуй главная деталь: привлечение к административной ответственности за нарушения Закона "О массовых мероприятиях" исключает в этих действиях протестующих состав уголовного преступления!»

«В этой связи отмечаю, что финансовую помощь от меня получали лица, в действиях которых отсутствовал состав указанного уголовного преступления, так как они все привлечены к ответственности за административные правонарушения. Поэтому в моих действиях отсутствует событие и состав инкриминируемого преступления», — делает вывод Леонид Судаленко.

Также он отмечает, что финансированием по этой статье может быть только помощь в подготовке к грубому нарушению общественного порядка. Правозащитник же помогал людям, которые уже совершили правонарушение или отбыли административный арест.

Судаленко прокомментировал свое потенциальное (на момент подготовки письма) заключение под стражу. Он отметил, что это самая строгая мера пресечения, которую могут назначить в случае, если статья УК предусматривает наказание больше двух лет лишения свободы. Максимальное наказание по части второй статьи 342 УК — два года лишения свободы. В таком случае заключить под стражу можно только неустановленную личность либо человека, который не имеет постоянно места жительства в Беларуси.

«Очевидно, это не мой случай! Я родился и имею постоянное место жительство в Республике Беларусь, у меня имеется постоянная регистрация, имеется семья, включая несовершеннолетнего ребенка, постоянная работа и стабильный доход.

Перечисленные обстоятельства полностью исключают применение ко мне самой строгой меры пресечения в виде заключения до суда под стражу», — заканчивает письмо Леонид Судаленко.