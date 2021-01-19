Глава Федерации хоккея Басков назвал «предателями» Фонд солидарности спортсменов, добивавашийся переноса чемпионата мира

Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков прокомментировал перенос чемпионата мира из Минска, пишет сайт федерации.

«Хочу персонально обратиться к представителям так называемого фонда солидарности спортсменов. Особенно к бывшим профессиональным спортсменам. Сегодня вы празднуете победу, отняв у беларуского народа настоящий праздник. После этого вы не можете называться беларусами! Вы предатели! Вы забрали чемпионат мира, в первую очередь у тысячи занимающихся хоккеем детей», — говорит Басков.

Он также считает, что «Международная федерация хоккея и мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Беларуси».

Кроме того, по его мнению, чемпионат в Минске мог дать толчок не только развитию детского спорта, но и туристической индустрии, городской инфраструктуры.

«Безусловно, мы найдем эти точки роста самостоятельно, но "политическая гибкость" международных институтов уже войдет в историю, тем самым создав прецедент для последующих манипуляций», — сказал Басков.

Турнир планировалось провести в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. В сентябре Латвия отказалась принимать чемпионат вместе с Беларусью по политическим причинам. Позже автомобильный производитель Škoda, бренд немецкой косметики NIVEA и немецкая компания Liqui Moly отказались спонсировать Чемпионат мира по хоккею, если его проведут в Беларуси.

18 января совет Международной федерации хоккея решил перенести Чемпионата мира в 2021 году из Минска.