29‑летнюю мать‑одиночку приговорили к двум годам «домашней химии» по делу о насилии над милиционером

Суд Ленинского района Бреста приговорил 29-летнюю мать-одиночку Дарью Полякову к двум годам «домашней химии» по делу о насилии над милиционером, пишет «Брестская газета».

Как сообщает издание, Полякова обвинялась в том, что 25 октября 2020 года на улице Советской в Бресте «из мести причинила физическую боль и побои» милиционеру Алексею Горюнову и порвала форменную куртку стоимостью 104 рубля 50 копеек, в которой по шву разошелся рукав.

На ремонт куртки суд постановил взыскать десять рублей в пользу милиционера.