Экспертиза установила, что голос на записи об убийстве оппозиционеров принадлежит экс‑главе КГБ

Экспертиза петербургской «Криминалистической лаборатории аудиовизуальных документов» заключила, что голос на аудиозаписи, где обсуждалось физическое устранение беларуских оппозиционеров, принадлежит экс-главе КГБ Вадиму Зайцеву, пишет телеканал «Настоящее Время».

Полная версия экспертизы, которую лаборатория провела по заказу телеканала, доступна здесь.

Ранее издание EUobserver утверждало, что получило запись разговора бывшего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева, в которой обсуждается физическое устранение журналиста Павла Шеремета, бывшего начальника минского СИЗО № 1 Олега Алкаева, бывшего командира ОМОН Владимира Бородача и экс-исполняющего обязанности начальника антикоррупционного управления Вячеслава Дудкина.

Как следует из материала, запись была сделана 11 апреля 2012 года в кабинете председателя КГБ на совещании, посвященном началу деятельности секретного 7-го отдела антитеррористического подразделения КГБ «Альфа».

На записи обсуждается использование ядов, взрывчатки, поломок автомобиля. В частности, обсуждается подготовка к убийству Павла Шеремета:

«Вот по Шеремету нужно сработать, который *** *** [очень надоел]. Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтоб эту крысу *** [блин], совсем *** [блин], ни рук, ни ног не соберут. Все чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей».