Международная федерация хоккея выплатит Беларуси компенсацию из‑за переноса чемпионата мира

Международная федерация хоккея (IIHF) выплатит Беларуси компенсацию из-за переноса чемпионата мира, пишет sports.ru со ссылкой на sport.cz.

Член совета IIHF Петр Бржиза рассказал изданию, что компенсация организаторам турнира положена по контракту, но точную сумму пока назвать нельзя. По его словам, в ближайшие недели офис генерального секретаря организации проанализирует «последствия данного решения».

Турнир планировалось провести в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. В сентябре Латвия отказалась принимать чемпионат вместе с Беларусью по политическим причинам. Позже автомобильный производитель Škoda, бренд немецкой косметики NIVEA и немецкая компания Liqui Moly отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею, если его проведут в Беларуси.

18 января совет IIHF решил перенести чемпионата мира по хоккею в 2021 году из Минска.