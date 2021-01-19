У блогера Игоря Лосика, объявившего голодовку в СИЗО, начались проблемы со здоровьем

У автора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, находящегося под стражей в жодинском СИЗО, начались проблемы со здоровьем из-за длительной голодовки, сообщает «Радыё Свабода».

По словам адвоката Лосика, его подзащитный чувствует себя хуже, чем во время их предыдущей встречи.

«У него появилась слабость и проблемы с давлением. Утром оно очень низкое, очень. А вечером повышенное. Давление Игорю измеряет врач, он также интересуется его самочувствием. Также были разговоры с психологом у Игоря», — рассказал защитник Дмитрий Лепретор.

По его словам, Лосик не собирается прекращать голодовку, которая продолжается уже 36 дней.

Автор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» и внештатный консультант «Радыё Свабода» по новым медиа Игорь Лосик объявил о бессрочной голодовке 15 декабря. Он находится под стражей по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК) и подготовке к массовым беспорядкам (статья 13 УК и часть 2 статьи 293 УК) с июня 2020 года.