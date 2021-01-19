МИД: Игорь Макар требовал 1,52 миллиона евро за информацию о «ликвидации» оппозиционеров

МИД Беларуси утверждает, что бывший сотрудник спецподразделения КГБ «Алмаз» Игорь Макар предлагал посольству Беларуси в Литве заплатить ему за информацию о готовящихся убийствах оппозиционеров.

Ведомство опубликовало аудиозапись, на которой мужчина по имени Игорь требует у неназванного собеседника 1,52 миллиона евро. Взамен он обещает: «Дам информацию полностью, что собираются делать, чтобы этого не было». По вопросам второго участника разговора можно понять, что речь идет о «ликвидации» людей, близких к кандидатам в президенты «не на этих выборах», «которые сейчас… кто-то помогает [оппозиции], кто-то пишет». Имена этих людей не называются, когда была сделана запись, неизвестно. Разговор предположительно проходит в Вильнюсе — этот город несколько раз упоминают собеседники. Речь «Игоря» не всегда можно разобрать из-за шумов и низкого качества записи.

Как утверждает пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз, голос на аудиозаписи принадлежит Игорю Макару. По словам Глаза, Макар трижды обращался в беларуское посольство в Литве летом 2020 года.

«У нас есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели данного дельца», — сказал пресс-секретарь МИДа.

Позже в интервью каналу NEXTA Live Игорь Макар прокомментировал запись, опубликованную министерством, и подтвердил ее подлинность. По словам Макара, он действительно просил деньги у беларуских властей, но это было «многоходовкой». Как утверждает экс-силовик, от анонимных источников он узнал, что в случае массовых протестов после выборов власти планируют устроить провокацию. Чтобы предотвратить это, он пошел в беларуское посольство и предложил купить имеющиеся у него данные.

«Если она [акция протеста] выйдет за рамки контроля, будет совершена провокация сотрудниками службы безопасности президента путем применения огнестрельного ранения по сотрудникам ОМОН», — рассказал Игорь Макар .

Эту информацию он передал беларускому посольству и, чтобы «это выглядело очень правдиво», активист рассказал о готовящихся убийствах оппозиционеров.

«Это я сказал специально, чтобы они поняли. Когда они доложат на самый верх, они поймут, что это блеф, что никаких убийств бывших кандидатов в президенты даже не планировалось. Я понимал: если они эту информацию получат, то, конечно, никаких денег мне не дадут, я останусь жив и я достигну той цели, к которой шел».

EUObserver называл Игоря Макара источником обнародованной изданием аудиозаписи, на которой предположительно бывший председатель КГБ Беларуси Вадим Зайцев обсуждал физическое устранение журналиста Павла Шеремета, бывшего начальника минского СИЗО № 1 Олега Алкаева, бывшего командира ОМОН Владимира Бородача и экс-исполняющего обязанности начальника антикоррупционного управления Вячеслава Дудкина.

Обновлено в 21:05. Добавлен комментарий Игоря Макара.