Минэкономики предлагает не сажать за экономические преступления

Министерство экономики Беларуси предлагает пересмотреть наказание для бизнеса за экономические преступления. Об этом рассказал министр экономики Александр Червяков на презентации основных направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, пишет «Белта».

«Предлагается пересмотреть основания для привлечения экономических агентов к уголовной и административной ответственности за правонарушения в экономической сфере. За экономические проступки — только экономическое наказание», — сказал министр.

Эти и некоторые другие меры «по дополнительным гарантиям защиты прав добросовестного бизнеса и инвесторов», по его словам, выносятся на рассмотрение Всебелорусского народного собрания, которое пройдет 11-12 февраля.