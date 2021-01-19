В Витебске судья прекратила административное дело двух пенсионерок из‑за недоказанности вины

Суд Первомайского района Витебска прекратил административное дело пенсионерок Татьяны Северинец и Елены Косновой за недоказанностью вины, сообщает TUT.by.



Пенсионерок обвиняли в незаконном пикетировании с бело-красно-белым флагом (статья 23.34 КоАП). Татьяна Северинец пояснила, что не держала в руках бчб-флаг — он был в ее рюкзаке.

Судья Вероника Борисова прекратила дело в связи с недоказанностью вины и извинилась перед женщинами.

13 января в Витебске во время прогулки с палками для скандинавской ходьбы в лесу милиция задержала шестерых пенсионерок, среди них — мать политика Павла Северинца Татьяна. Одна из пенсионерок из РОВД попала в больницу, еще одну отпустили с протоколом; остальные до суда остались в ИВС. Дела других задержанных в лесу женщин запланированы на 20 января.