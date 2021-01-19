В Гомеле задержали помощницу правозащитника Судаленко Марию Тарасенко

Вечером 18 января в Гомеле задержали помощницу правозащитника «Вясны» Николая Судаленко Марию Тарасенко. Об этом стало известно сегодня, 19 января, пишет правозащитный центр «Вясна».

Как сообщают правозащитники, Тарасенко находится в ИВС, в ее доме провели обыск. Ее статус неизвестен.

18 января в Гомеле Следственный комитет задержал правозащитника «Вясны» Леонида Судаленко по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК).

До задержания Судаленко оставил в редакции «Гомельской Весны» письмо с пометкой «Опубликовать после ареста». В нем он написал, что «оплачивал штрафы, счета за питание в ИВС и в некоторых случаях госпошлины репрессированным участникам протестных акций».