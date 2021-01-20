Православный священник направил в СК ходатайство о поручительстве за Игоря Лосика

Иерей Александр Кухта подал в Следственный комитет ходатайство о личном поручительстве за блогера Игоря Лосика, который больше месяца держит голодовку в СИЗО. Об этом священник написал в фейсбуке.

«Я не считаю, что Игорь выбрал правильную тактику. У него есть маленькая дочь и супруга, которые могут остаться без родного человека. Конечно, не мое дело вмешиваться и раздавать советы, но я могу взять на себя немного ответственности за жизнь человека», — написал Кухта.

По информации телеграм-канала «Беларусь головного мозга», ходатайство о поручительстве за Лосика подали два православных священнослужителя. Канал не называет их имен.

Автор канала «Беларусь головного мозга» и внештатный консультант «Радыё Свабода» по новым медиа Игорь Лосик объявил о бессрочной голодовке 15 декабря. 19 января стало известно, что у Лосика начались проблемы со здоровьем.



Блогер находится под стражей по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК) и подготовке к массовым беспорядкам (статья 13 УК и часть 2 статьи 293 УК) с июня 2020 года.