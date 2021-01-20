В суде Лидского района задержали восемь человек; троих опросили по уголовному делу о хулиганстве

Днем в Лиде после заседания по делу электромонтера Ивана Касперовича милиция задержала восьмерых человек, которые пришли поддержать местного жителя, сообщает «Наша Ніва».

Задержанных лидчан доставили в отдел милиции, вскоре пятерых отпустили без протоколов.

«А трое опрошены в рамках уголовного дела по статье 339 УК — хулиганство — и также отпущены. Уголовное дело заведено по факту непристойных действий в суде во время оглашения приговора Витольду Ашурку», — рассказал изданию представитель МВД по Гродненской области Евгений Дудко.

18 января в Лиде огласили приговор активисту Витольду Ашурку. Суд признал его виновным в грубом нарушении порядка (статья 342 УК), насилием над милиционером (статья 364 УК) и отправил в колонию на пять лет. Лидчане, пришедшие поддержать земляка, эмоционально восприняли приговор и кричали суде «Позор!».

Электромонтера Ивана Касперовича обвиняют в оскорблении представителя власти. По версии следствия, лидчанин управлял телеграм-каналом с «доской позора» силовиков, где публиковались анкеты милиционеров с их фотографиями, домашними адресами и телефонами, а также информация об их родственниках.