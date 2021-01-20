Следственные органы смогут приостанавливать проверку по уголовным делам на неопределенный срок. Такие изменения в обновленном УПК заметили адвокаты Сергей Зикрацкий и Михаил Боднарчук.

Согласно прошлой версии кодекса, срок доследственной проверки составлял три месяца. Она могла быть приостановлена еще на три месяца. После этого следствие должно было принять решение о возбуждении уголовного дела. В случае отказа заявитель мог ознакомиться с результатами проверки и обжаловать решение.

Теперь общий срок приостановления проверки не должен превышать трех месяцев. Однако в нем предусмотрена возможность приостанавливать проверку на срок и свыше трех месяцев, при этом максимальный срок не установлен.

Сделать это имеют право начальник вышестоящего следственного подразделения, председатель Следственного комитета или их заместители (если материалы находятся в производстве следователя) либо прокурор вышестоящего органа прокуратуры, генеральный прокурор или их заместители (если материалы находятся в производстве органа дознания или прокурора), пишет TUT.by.

Большинство изменений в УПК вступает в силу в апреле 2021 года. Право приостанавливать проверку на срок свыше трех месяцев появилось у следствия сразу после официального опубликования закона — после 13 января 2021 года.