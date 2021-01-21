МВД: задержан житель Новополоцка, который разбрасывал на дороге металлические шипы, чтобы сорвать автопробег «За единую Беларусь!»

Милиция задержала 37-летнего жителя Новополоцка, который разбрасывал на дороге металлические шипы, чтобы сорвать автопробег «За единую Беларусь!», пишет телеграм-канал МВД. Он признан подозреваемым по уголовному делу о хулиганстве (статья 339 УК).

Как сообщает ведомство, автопробег проходил 14 ноября 2020 года. Когда колонна проезжала возле поселка Боровуха-1, в шести автомобилях пробились колеса — они наехали на «ежи», которые были разбросаны на дороге. Общий ущерб составил 100 рублей.

Подозреваемый, утверждает ведомство, сознался, что изготовил «ежи» специально для срыва автопробега. Он находится в ИВС.