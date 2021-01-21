Генпрокуратура передала в Верховный суд дело Виктора Бабарико и других топ‑менеджеров «Белгазпромбанка»

Генпрокуратура направила в Верховный суд дело бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» и оппозиционера Виктора Бабарико, а также его шести бывших заместителей, сообщает надзорное ведомство.

Дело из КГБ в Генпрокуратуру поступило еще 18 января.

Бабарико обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем (часть 3 статьи 430 УК, часть 2 стати 235 УК). Его заместителей обвиняют в получении взяток (часть 3 статьи 430 УК).

Кроме того, совладельца и руководителя компании «Активлизинг» Виктора Кобяка обвиняют в даче взятки топ-менеджерам «Белгазпромбанка» в размере не менее 2,4 млн долларов (часть 2 статьи 431 УК).

По версии следствия, Бабарико создал из своих заместителей организованную группу для «систематического получения незаконных денежных вознаграждений» от бизнесменов. С января 2004 года по июнь 2020-го от нескольких предпринимателей они получили не менее 30 млн рублей за «благоприятное решение вопросов, входящих в служебную компетенцию» сотрудников банка. В 2018 году Бабарико, чтобы легализовать этот доход, купил два здания в Минске на 1 млн рублей, настаивают следователи.

Бабарико отрицает вину, все остальные фигуранты дали признательные показания.

Лукашенко против кукловодов из «Газпрома» (а может быть, и выше). В Беларуси задержан уже второй участник президентских выборов — банкир Виктор Бабарико

Банкир Виктор Бабарико был задержан в июне, когда собирался сдавать подписи в поддержку его выдвижения на выборы президента Беларуси. Его задержали вместе с сыном Эдуардом по пути в Центризбирком. Бабарико и его сына поместили в КГБ. Они стали подозреваемыми по уголовным делам: Виктор Бабарико — по делу о взятке, а Эдуард — по делу о неуплате налогов (часть 2 статьи 243 УК).