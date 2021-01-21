Обвиняемый в нападении на омоновца минчанин рассказал об изнасиловании в отделе милиции

На заседании суда Ленинского района Минска 32-летний индивидуальный предприниматель Виктор Борушко, обвиняемый в причинении омоновцу тяжкого телесного повреждения в связи с его служебной деятельностью (пункт 5 части 2 статьи 147 УК), рассказал об изнасиловании силовиками после задержания, сообщают Naviny.by.

По словам Борушко, над ним издевались в Ленинском РУВД 18 октября после задержания на акции протеста, а непосредственно перед избиением на голову ему надели мешок: «Били, дубинку в жопу засовывали. После этого я провел 12 дней в реанимации БСМП. Ноги были такие опухшие, что не мог снять джинсы. Когда меня били, я берег левую ногу. Мне меняли связки на левой ноге, я не мог ею ударить».

Борушко не подавал заявление из-за издевательств, сочтя это бессмысленным, поскольку до сих пор не возбуждено ни одно уголовное дело о жестоком обращении с задержанными на протестах.

Минчанин находится под стражей с октября. По предъявленному обвинению ему грозит до десяти лет колонии. По версии следствия, Борушко при задержании сопротивлялся омоновцу, в частности ударил его «телом в тело и ногой в ногу». Следователи считают, что в результате омоновец получил перелом большой берцовой кости правой ноги. При этом настоящее имя потерпевшего омоновца в суде не оглашалась, а на заседании он сидел в балаклаве.

Подсудимый отрицает вину. Борушко рассказал, что на Партизанской улице в районе велозавода возвращался с воскресного марша. Увидев силовиков, он и другие протестующие начали убегать. «Почувствовал, что мне сделали подсечку справа сзади. Упал и увидел берец силовика. Я упал на спину, сотрудники подняли меня за вытянутые руки», — так описывал задержание сам подсудимый; он допустил, что нога омоновца могла быть повреждена в результате их столкновения, но настаивает, что оно не было умышленным. Свидетельница Светлана Романова подтвердила, что столкновение омоновца и подсудимого произошло из-за подсечки со стороны силовика.

После задержания Борушко отвели в автозак и спустя некоторое время силовики начали искать человека в синей куртке, в итоге выбрав его. Тогда ему пометили лоб и руки красной краской из баллончика. В РУВД на допросе ему сказали, что удалось заснять, как он бьет милиционера. Вскоре его увели в помещение, похожее на душевую, и там стали пытать.

Потерпевший в суде утверждал, что Борушко намеренно его ударил, а узнал он его позже «по глазам». При этом, согласно материалам дела, в больнице омоновец говорил, что пострадал при столкновении с человеком, но в суде он отказался от этих слов. Омоновец оценил свои моральные и материальные страдания в 6 тысяч рублей: «Я три месяца провел на больничном, два из них в гипсе, переживал за друзей и товарищей, которые работали».