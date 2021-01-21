60‑летнего минчанина осудили на два года колонии за два удара омоновцу

Суд Центрального района Минска дал 60-летнему минчанину Александру Губейко два года колонии, пишет правозащитный центр «Вясна». Он признан виновным в насилии над омоновцем (статья 364 УК) и должен выплатить потерпевшему 2500 рублей компенсации.

По версии обвинения, 4 октября в Минске во время акции протеста в поддержку политических заключенных Губейко два раза ударил командира отделения ОМОН.

Вину, сообщают правозащитники, Губейко не признал. По его словам, в тот день он шел по проспекту Победителей в магазин «Коммунарка» за конфетами и случайно оказался в скоплении людей, которые скандировали лозунги. Внезапно подъехали микроавтобусы и омоновцы начали задерживать людей.

«Меня схватили двое за руки и в течении трех секунд я оказался в микроавтобусе. Причину задержания никто не пояснял. Сказали смотреть в пол», — рассказывал Губейко.

Как сообщает «Вясна», после этого обвиняемого доставили в Центральное РУВД, где составили протокол об участии в несанкционированном мероприятии (статья 23.34 КоАП). По словам Губейко, он был в состоянии шока и подписал протокол из-за страха. Затем он отбыл 12 суток ареста.

Судья указала, что, согласно объяснению, Которое Губейко дал в РУВД, он сознался в том, что «в какой-то момент не специально нанес два удара по спине сотруднику ОМОН» и раскаялся. Губейко говорит, что эти объяснения были даны под давлением и они не соответствует действительности.

По его словам, 33 года назад он попал в серьезное ДТП, после которого долго лежал в больнице с множеством переломов. До сих пор у него плохо функционирует правая рука из-за сложного перелома плеча, поэтому не мог и не стал бы бить сотрудника ОМОН.

Потерпевший говорил, что в тот день задержал протестующего, который перекрывал проезжую часть, и вел его в машину. В какой-то момент омоновец почувствовал два удара в затылок. Он отпустил задержанного, обернулся и увидел Губейко в «боевой стойке», со сжатыми кулаками, поблизости никого не было.

По приезду в Центральное РУВД омоновца начало тошнить. Его обследовали и, по его словам, отправили в госпиталь, где он провел около десяти дней. Омоновец подал гражданский иск на компенсацию морального и материального вреда в размере 2500 белорусских рублей.

На заседании, пишет «Вясна», адвокат указал на расхождение времени и места совершения преступления с тем, что было написано в административном протоколе. Также, по его словам, в суточной сводке фигурировало одно звание потерпевшего — сержант, а теперь — в уголовном деле — старший прапорщик.