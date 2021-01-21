В Москве задержали бойца Алексея Кудина, которого в Беларуси обвиняют в сопротивлении силовикам на акции протеста

В Москве задержали многократного чемпиона мира по тайскому боксу среди любителей и чемпиона мира по кикбоксингу среди любителей и профессионалов Алексея Кудина, которого в Беларуси обвиняют в сопротивлении силовикам на акции протеста, сообщает Свободное объединение спортсменов Беларуси в инстаграме.

Кудину грозит экстрадиция в Беларусь.

10 августа в Молодечно на акции протеста против фальсификации результатов выборов во время разгона протестующих один из силовиков распылил в сторону Кудина газ, а другой, прапорщик Константин Яндола, стал бить спортсмена дубинкой по голове и шее, рассказывал сам боец. Кудин вырвал у Кандолы щит и дал ему пощечину, после чего бойца продолжил избивать еще один силовик. Пытаясь убежать, Кудин оттолкнул приближавшегося к нему подполковника ГУБОП Андрея Зорина, а затем ударил еще двух силовиков, которые замахивались на него дубинками. Позднее Кудина госпитализировали из РОВД из-за полученных при избиении силовиками травм.

В итоге против Кудина возбудили уголовное дело по статье 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок). 19 ноября суд должен был начать рассмотрение дела, однако спортсмен не появился на заседании и был объявлен в розыск.