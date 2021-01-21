Из России высылают беларуского юриста ФБК Владлена Лося

Из России высылают гражданина Беларуси, юриста Фонда борьбы с коррупцией Владлена Лося. Ему запрещен въезд обратно до 27 ноября 2023 года, пишет он в своем твиттере.
Лося задержали сегодня в Москве в гостинице «Панорама».
«Вдруг стук в дверь, 15 полицейских. Говорят, кто-то кричал, приехали по вызову 02. Разумеется, в номере все спокойно. Сейчас доставили в ОВД по Даниловскому району дать объяснения», — пишет он.
Позже Лось сообщил, что спустя пять часов после задержания ему вменили статью о неповиновении полиции (19.3 КоАП РФ) и решили оставить на ночь в ОВД.
Обновлено в 19:22. Добавлена информация, что Лосю вменили неповиновение полиции.