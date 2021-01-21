Из России высылают беларуского юриста ФБК Владлена Лося

Из России высылают гражданина Беларуси, юриста Фонда борьбы с коррупцией Владлена Лося. Ему запрещен въезд обратно до 27 ноября 2023 года, пишет он в своем твиттере.

Мне вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января. Из ОВД все ещё не отпускают. — Vladlen Los (@VladlenLos) January 21, 2021

Лося задержали сегодня в Москве в гостинице «Панорама».

«Вдруг стук в дверь, 15 полицейских. Говорят, кто-то кричал, приехали по вызову 02. Разумеется, в номере все спокойно. Сейчас доставили в ОВД по Даниловскому району дать объяснения», — пишет он.

Позже Лось сообщил, что спустя пять часов после задержания ему вменили статью о неповиновении полиции (19.3 КоАП РФ) и решили оставить на ночь в ОВД.

Обновлено в 19:22. Добавлена информация, что Лосю вменили неповиновение полиции.