ДФР начал проверку «Офиса по правам людей с инвалидностью» на «неправомерное завладение» пожертвованиями

Департамент финансовых расследований Комитета госконтролая начал проверку в отношении сотрудников «Офиса по правам людей с инвалидностью», сообщается на сайте ведомства.

В частности, ДФР проверяет правозащитников на «неправомерное завладение» в 2020 году благотворительными взносами и международной помощью, поступавшими для поддержки беларусов с инвалидностью.

Ранее сегодня член Координационного совета Светлана Гатальская рассказала «Еврорадио», что около 10 утра двое мужчин и женщин пытались попасть в квартиру, где она живет с сотрудником «Офиса по правам людей с инвалидностью» Михаилом Мацкевичем.

«Миша был дома один. Они не уходили. Миша был на связи до 10:25. Потом перестал отвечать на сообщения. Соседи сказали, что слышали звуки либо взлома квартиры, либо громкого стука. Новостей пока нет», — сообщила Гатальская.