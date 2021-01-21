Отца семерых детей оштрафовали на 870 рублей за красно‑белые жалюзи на окне

Суд Минского района оштрафовал жителя деревни Прилесье Сергея Мельянца на 30 базовых за красно-белые жалюзи, которые висели у него на окне, пишет TUT.by. Судья Виктор Шевцов посчитал это одиночным несанкционированным пикетом (статья 23.34 КоАП).

На первом заседании Мельянец рассказал, что повесил жалюзи в спальне в конце августа.

«Мне нравятся эти цвета и они отражают мое христианское мировоззрение. Белый цвет символизирует святость, которые мы, верующие люди, получаем благодаря пролитой Иисусом Христом на кресте крови за наши грехи», — объяснял он.

У Мельянца есть высшее духовное образование, он протестант-баптист, у него семеро детей.

15 декабря, пишет Onliner, домой к Сергею пришла милиция и «посоветовала» снять жалюзи, протокол не составляли.

«На неприятности нарываться не хотелось. Взяли бумагу формата А2. На двух листах вырезали круги по центру, а на еще двух — круг покрасили в красный. Получился флаг Японии. Страна восходящего солнца. Символично. Мы верим, что и над нашей страной взойдет Солнце правды, мира и любви, — рассказывает он.

Как сообщает Onliner, 18 декабря милиционеры снова пришли к Мельянцу, японские флаги назвали попыткой замести следы и составили протокол за одиночный несанкционированный пикет.