Двух жителей Новополоцка приговорили к двум годам химии за участие в протестах 10 августа

Суд Новополоцка приговорил Виктора Шавра и Виталия Шитикова к двум годам химии за участие в протестах 10 августа в Новополоцке, пишет правозащитный центр «Вясна».

Судья Виталий Лапко признал их виновными по статье 342 УК (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушивших общественный порядок).

По версии обвинения, они «вместе с другими двигались по проезжей части улицы Молодежной Новополоцка, шли впереди группы граждан на запрещенный сигнал светофора, перекрывали движение транспорта, громко кричали "Жыве Беларусь!", "Позор", " Уходи!", аплодировали, нецензурно выражались в сторону представителей правоохранительных органов».