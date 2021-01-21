Гродненца приговорили к 3,5 годам колонии по делу о брошенном в машину милиции куске бетона

Суд Ленинского района Гродно приговорил гродненца Сергея Римшу к 3,5 годам колонии общего режима, пишет Hrodna.life.

Как сообщает издание, Римшу обвиняли в том, что он угрожал милиционерам насилием (статья 364 УК) и участвовал в беспорядках (часть 1 статьи 342 УК). По версии обвинения, он бросил три куска бетона в микроавтобус с ОМОНом в Гродно 9 августа. Потерпевшими признали шесть омоновцев.

Вину Римша не признал.

«Я до сих пор, как и многие присутствующие, нахожусь в недоумении и даже немного шокирован тем, что я все еще остаюсь в роли обвиняемого, а не потерпевшего в результате физических действий сотрудников ОМОН», — сказал он.

При задержании 9 августа, пишет Hrodna.life, Римшу избили: разбили нос и губу. После задержания он плохо слышит левым ухом, обострилась травма колена. 24 ноября Следственный комитет отказал ему в возбуждении уголовного дела об избиении милиционерами.