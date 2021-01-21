50‑летнему могилевчанину дали год химии за разбросанные возле зданий силовых органов саморезы

Суд Ленинского района Могилева дал 50-летнему могилевчанину Сергею Базуку год химии за разбросанные возле зданий силовых органов саморезы, пишет правозащитный центр «Вясна». Его признали виновным по части 1 статьи 339 УК (хулиганство).

По версии обвинения, 26 октября и 11 ноября могилевчанин разбросал саморезы на служебных стоянках возле областного управления милиции, Комитета государственного контроля, 11-го управления ГУБОПиК и Следственного комитета, чтобы повредить колеса служебных машин. От действий могилевчанина пострадал сотрудник КГК, который оценил ущерб в 30 рублей.

Базук, пишет «Вясна», полностью признал вину и раскаялся. Ущерб в 30 рублей он возместил до первого судебного заседания.

Как сообщают правозащитники, гособвинитель запрашивал для Базука 1,5 года лишения свободы.