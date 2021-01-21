Члена инициативной группы Виктора Бабарико приговорили к трем годам «химии» за участие в протестах 9 августа

Октябрьский суд Минска приговорил Юрия Савицкого, члена инициативной группы банкира и кандидата в президенты Виктора Бабарико, к трем годам «химии», или ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, за участие в акции протеста против фальсификации результатов выборов 9 августа, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Александр Руденко признал Савицкого виновным по части 1 статьи 342 УК (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них).

Савицкий признал вину в том, что участвовал в акции и выкрикивал лозунги, но настаивал, что не блокировал движение транспорта и не участвовал «в массовых беспорядках». Также он рассказал, что при задержании его сильно избили.

Как уточняет «Радыё Свабода», после оглашения приговора Савицкого освободили в зале суда. До этого он находился в СИЗО.

Правозащитники признали Савицкого заключенным.