Помощницу правозащитника Судаленко Марию Тарасенко отпустили из ИВС

Помощницу правозащитника Леонида Судаленко Марию Тарасенко отпустили из ИВС через 72 часа после задержания, пишет правозащитный центр «Вясна».

Тарасенко задержали 18 января в Гомеле, в ее доме провели обыск. Ее статус был неизвестен.

Правозащитника «Вясны» Судаленко задержали в тот же день по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК).

До задержания Судаленко оставил в редакции «Гомельской Весны» письмо с пометкой «Опубликовать после ареста». В нем он написал, что «оплачивал штрафы, счета за питание в ИВС и в некоторых случаях госпошлины репрессированным участникам протестных акций».