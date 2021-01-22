В Минске почтальона приговорили к 3 месяцам ареста за распространение данных милиционеров

Суд Первомайского района Минска приговорил почтальона Ларису Тонкошкур к трем месяцам ареста за передачу данных 35 милиционеров в телеграм-чат «Лебедь 97%», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Татьяна Линник признала Тонкошкур виновной в незаконном сборе и распространении информации о частной жизни (часть 1 статьи 179 УК).

56-летнюю женщину обвиняют в том, что она 29 сентября передала администратору чата «Лебедь 97%» имена и места жительства 35 сотрудников милиции. Данные минчанка взяла из картотеки подписчиков издания МВД «На страже».

Действия обвиняемой квалифицировали как «незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших из-за мести сотрудникам милиции по мотивам идеологической и политической вражды, связанной с электоральной кампанией в Беларуси».

Среди потерпевших — сотрудники Центрального РУВД, преподаватели Академии МВД, замначальника ГАИ и уволенные милиционеры. Материальных претензий потерпевшие к обвиняемой не имели.

Обвиняемая почтальон признала вину частично: она согласилась, что распространяла данные, но не признала, что делала это по идеологической и политической неприязни или из мести. По ее словам, она переписала сведения подписчиков из картотеки, чтобы люди могли с ними поговорить.