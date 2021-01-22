В Лиде по делу о хулиганстве задержан журналист Юрий Дешук

20 января в Лиде задержали журналиста-фрилансера Юрия Дешука, сообщает БАЖ со ссылкой на его родственников.

По информации родных, Дешук задержан по уголовному делу о злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК). Вероятно речь идет о деле, начатом после оглашения приговора лидскому активисту Витольду Ашурку, считают родные журналиста. Дешук проходит по делу подозреваемым.

20 января в Лиде после заседания по делу электромонтера Ивана Касперовича милиция задержала восьмерых человек, которые пришли поддержать местного жителя. Троих задержанных опросили по делу о хулиганстве.

«Уголовное дело заведено по факту непристойных действий в суде во время оглашения приговора Витольду Ашурку», — пояснял представитель МВД по Гродненской области Евгений Дудко.

18 января в Лиде огласили приговор активисту Витольду Ашурку. Суд признал его виновным в грубом нарушении порядка (статья 342 УК), насилием над милиционером (статья 364 УК) и отправил в колонию на пять лет. Лидчане, пришедшие поддержать земляка, эмоционально восприняли приговор и кричали суде «Позор!».