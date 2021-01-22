В Минске на площади Независимости горел человек. Видео происшествия опубликовало «Радые Свабода».

Пламя с горящего человека сбили огнетушителями, на место происшествия приехала скорая помощь, сообщили читатели TUT.by.

Позже выяснилось, что поджег себя 35-летний минчанин Павел Баньковский.

Как сообщил СК, мужчина облил себя «неустановленной жидкостью, после чего поджег».

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в комментарии Onliner отметила, что обстоятельства случившегося уточняются.

«На место выехала следственно-оперативная группа, как только будут установлены все обстоятельства, появится официальный комментарий».

Позже Минздрав сообщил, что пострадавший человек находится без сознания.

«При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50 процентов ожогов. Медицинские работники скорой помощи, транспортировали пострадавшего в Республиканский ожоговый центр», — говорится в сообщени Минздрава.

В 17:20 издание Onliner уточнило состояние Баньковского:

«Состояние мужчины крайне тяжелое, он на аппарате ИВЛ. Медики делают все возможное», — рассказали в Минздраве.

Обновлено в 11:56. Добавлен комментарий Минздрава.

Обновлено в 12.25. Добавлен комментарий СК.

Обновлено в 17:30. Добавлен комментарий Минздрава о тяжелом состоянии Баньковского.