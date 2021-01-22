Минчанин, выкативший камень на дорогу во время протеста, получил три года химии

25-летний минчанин Валерий Коленчиц, который во время акции протеста 10 августа выкатил на дорогу камень, получил 3 года «химии», пишет TUT.by.

Судья Елена Живица признала его виновным в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК), и приговорила к 3 годам «химии». Он освобожден в зале суда.

Коленчица задержали 16 октября 2020 года у себя дома. По версии следствия, 10 августа мужчина вместе с группой лиц умышленно препятствовал движению общественного транспорта, заранее это спланировав. Кроме того, не подчинился неоднократным требованиям сотрудников правоохранительных органов и нарушил Закон «О массовых мероприятиях».

За эту же акцию уже осудили друга Коленчица, Артема Медведского, его приговорили к 3 годам «химии», освободили в зале суда, пока приговор не вступил в силу.

Коленчиц в суде подтвердил, что на фото, где люди тянут камень на улицу Притыцкого, изображен и он, вину признал частично, пишет «Вясна». Он Заявил, что 10 августа был дома с женой и годовалым ребенком, когда ему позвонил друг Артем Медведский и позвал гулять. Они встретились на Пушкинской, наблюдали за акцией протеста, а потом откликнулись на просьбу других людей, помогли выкатить камень на проезжую часть. После чего Медведский и Коленчиц стояли в стороне и в течение двух часов со стороны наблюдали за происходящим.

Обвиняемый заявил, что раскаивается в содеянном, уточнил, что был трезв, другие предметы, кроме камня, не трогал, призывов разойтись не слышал.