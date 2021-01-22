Генпрокуратура направила в суд уголовное дело журналистки TUT.by Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина

Генпрокуратура завершила расследование и направила в Минский городской суд уголовное дело против журналистки TUT.by Катерины Борисевич и врача-анестезиолога Артема Сорокина, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Действия Борисевич квалифицированы по части 5 статьи 16 и части 3 статьи 178 УК (соучастие в разглашении медицинской тайны, повлекшее тяжкие последствия), Сорокина — части 3 статьи 178 УК.

Согласно материалам дела, Борисевич с 12 по 13 ноября 2020 года «нарушила порядок получения, предоставления и распространения информации, составляющей врачебную тайну» и склонила Сорокина «путем просьб и уговоров к предоставлению устной информации о пациенте больницы Романе Бондаренко, а также к передаче через мессенджер Telegram фотокопий медицинской документации Бондаренко».

По версии Генпрокуратуры, до этого другие медработники отказались сообщить Борисевич «интересующие ее сведения». Пресс-служба передает, что журналистка «сознавала, что запрашиваемая информация в соответствии со ст.46 Закона Республики Беларусь "О здравоохранении" составляла врачебную тайну, а она не являлась лицом, имеющим право на ее получение и распространение».

Сорокин, поддавшись уговорам, «умышленно незаконно разгласил сведения о факте поступления Бондаренко в стационар и состоянии его здоровья, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера».

Генпрокуратура отмечает, что полученную информацию Борисевич использовала для подготовки материала, опубликованном под ее авторством на TUT.by.

«Распространение информации, в том числе ложной, неограниченному кругу лиц и ее противопоставление официальным комментариям госорганов вызвали общественный резонанс и создали атмосферу недоверия к компетентным службам. Это негативно повлияло на состояние правопорядка и повлекло за собой тяжкие последствия — привело к повышению напряженности в обществе, побудило граждан к проведению незаконных массовых мероприятий, иным противоправным деяниям», — утверждает Генпрокуратура.

Врача Артема Сорокина задержали 19 ноября по делу о разглашении медицинской тайны, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 178 УК). В тот же день по этому же делу задержали журналистку TUT.by, которая со слов врача, подкрепленных документами, рассказал, что в вечер драки Роман Бонадренко не был пьян. Эта версия не соответствовала позиции МВД и СК.