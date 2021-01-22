В аэропорту задержали речицкую активистку Татьяну Ласицу

21 января в Национальном аэропорту «Минск» задержали речицкую активистку Татьяну Ласицу, сообщает «Гомельская Вясна».

О задержании стало известно сегодня, 22 января. По информации правозащитников, Татьяна в гомельском ИВС, проходит подозреваемой по части 2 статьи 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Связь с Татьяной, пишут правозащитники, пропала днем 21 января. Известно, что в тот день в 15:00 она должна была вылететь в Вильнюс. В минском аэропорту сообщили, что своим билетом она не воспользовалась.