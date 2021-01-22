Суд отправил в колонию молодых людей, обвиняемых в нанесении надписей на щиты военных

Суд Октябрьского района Минска приговорил 18-летнюю Софию Малашевич к двум годам колонии, передает корреспондент «Медиазоны».

Судья Ольга Неборская признала девушку виновной в хулиганстве (часть 1 статьи 339 УК), грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и оскорблении президента (часть 1 статьи 368 УК).



Другу Малашевич, 18-летнему Тихону Клюкачу, суд назначил наказание в виде полутора лет колонии, признав его виновным в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

По версии следствия, молодые люди узнали из телеграм-канала о проведении акции 6 сентября у Дворца Независимости и приняли в ней активное участие, что повлекло нарушение работы общественного транспорта и организаций. TUT.by уточнил, что ущерб в обвинении не указан. Гособвинитель зачитала, что Клюкач и Малашевич двигались по проезжей части, громко хлопали, использовали оппозиционную символику, шли в первых рядах колонны.

Согласно обвинению, молодые люди нанесли вульгарные надписи на заградительные щиты, которые принадлежат войсковой части 63 755 и были выставлены у Дворца Независимости. Гособвинитель подчеркнула, что действовали обвиняемые с исключительным цинизмом, демонстрировали презрение к нравственным ценностям общества, войсковой части был нанесен ущерб на сумму 103 рубля. Его Малашевич погасила до суда.

В обвинении сказано, что в августе Малашевич дважды демонстрировала плакат с оскорбительной надписью, содержащей негативную оценку деятельности Александра Лукашенко; по версии обвинения, девушка желала представить его в унизительном положении в глазах общественности.

Тихон Клюкач признал вину только в участии в акции 6 сентября. По его словам, он не наносил надписи на щиты, а на следствии взял вину на себя, чтобы выгородить Малашевич, потому что «каждый порядочный человек бы так сделал».

Обвиняемая София Малашевич в суде подтвердила, что надписи баллончиком сделала она.

Изначально Клюкача также обвиняли в злостном хулиганстве по части 2 статьи 339 УК , но гособвинитель отказалась от этой части обвинения. Для Малашевич прокурор переквалифицировала обвинение с части 2 статьи 339 на часть 1.