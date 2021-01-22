Бывшему милиционеру дали 2 года «химии» за оскорбление оперативника в телеграм‑чате; на выходе из суда задержали его жену и дочь

Бывшего начальника отдела уголовного розыска Заводского РУВД Дмитрия Кулаковского приговорили к двум годам «химии» за оскорбление оперативника в телеграм-чате, пишет TUT.by.

По версии следствия, Кулаковский разместил порочащий комментарий под фото действующего милиционера Смоляра в телеграм-канале «Каратели Беларуси». В материалах дела скриншота с комментарием именно в этом канале нет.

Смоляр и свидетели-милиционеры в суд не явились. Кулаковский вину не признал, настаивал, что дело против него сфабриковано:

«Решили меня проучить, показать оставшимся милиционерам, что не стоит увольняться, потому что вот что будет».

На суде гособвинитель Евгений Серяков сказал, что комментарий был опубликован в ночь на 6 октября. Уголовное дело возбуждено сразу же, 6 октября. В тот день Кулаковского задержали по первому административному делу. Всего в изоляторе на Окрестина бывший милиционер пробыл 27 суток, 25 из них в карцере. По его словам, от него пытались получить нужные следствию признательные показания.

Прокурор зачитал в суде, что обвиняемый разместил комментарий, который противоречит общечеловеческой морали, с использованием вульгарных и нецензурных слов в отношении старшего оперуполномоченного УСБ в связи с выполнением им служебных обязанностей. Гособвинитель обратил внимание, что потерпевший по долгу своей службы находится под особой защитой государства.

Гособвинитель просил назначить Кулаковскому наказание в виде 2 лет «химии», в итоге такое наказание вынесла судья Татьяна Пирожникова Кулаковского освободили после оглашения приговора. Он сказал, что по-прежнему считает, что вина его не доказана, дело сфабриковано, а суд не принял во внимание существенные доводы защиты.

После того, как Кулаковского освободили в зале суда, на выходе из здания задержали его жену и дочь. Встретить его пришли родные, друзья и соседи. По словам очевидцев, на улице они подарили 15-летней дочери шарики: два круглых белых и один в форме красной машинки с белыми и черными вставками. Сотрудник поста охраны суда вышел на улицу и сказал, что присутствующие будут задержаны. Он же вызвал подкрепление — в суд прибыли два сотрудника Департамента охраны в амуниции. В итоге супругу Дмитрия и его 15-летнюю дочь увезли в городской отдел милиции № 1 Московского РУВД, пишет TUT.by.

«Мы просто стояли все вместе и радовались, что Диму отпустили. Никто ничего не выкрикивал и не нарушал. Ребенку подарили шарики, это что, преступление? У нас сегодня праздник, наш родной человек вернулся домой», — сказала TUT.BY мать Юлии, которая была рядом с ней, когда подошел сотрудник поста охраны суда.

Обновлено в 17:55. Добавлена информация о задержании жены и дочери Кулаковского.