СК не стал возбуждать дело против милиционера из Жодино, ударившего женщину на митинге

СК не стал возбуждать дело против милиционера из Жодино, ударившего Наилю Гусакову на митинге 13 сентября, пишет ex-press.by.

22 января женщине пришел отказ в возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 426 УК. Согласно выводам СК Минской области, милиционером Жодинского ГОВД Барановсим «соблюдены условия и не превышены пределы применения физической силы, а причиненный вред соразмерен силе преодолеваемого противодействия, в том числе предполагаемого».

Барановский «действовал в условиях обоснованного профессионального риска или крайней необходимости». При этом «никто из опрошенных сотрудников ГОВД не видел непосредственно момент применения Барановским Н.П. физической силы к Гусаковой Н.Н.».

На Гусакову составили протокол за участие в акции. МВД объяснило действия милиционера, который ударил ее, его «мгновенной реакцией» на камеру телефона.