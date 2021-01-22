«Сильные Новости»: в Чечерске учительница ударила шестиклассника головой о парту, ребенок в больнице

В Чечерске 18 января после учительница ударила шестиклассника головой о парту, сообщает гомельское издание «Сильные Новости».

После инцидента ученик попал в больницу. «Сильные Новости» со ссылкой на местных жителей пишут, что ребенок госпитализирован с ушибом лба и закрытой черепно-мозговой травмой. В какой школе произошел инцидент, издание не уточняет.

В УВД Гомельского облисполкома изданию рассказали, что «по данному факту проводится проверка».

Редакция «Сильных Новостей» рассказала «Медиазоне», что в Чечерский РОВД информация поступила из больницы.